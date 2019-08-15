На могилі письменниці Наталени Королеви у Чехії встановили табличку з ім’ям

У чеському Мнєльніку на могилі української письменниці Наталени Королеви відкрили оновлену табличку з її ім’ям.

У церемонії взяли участь посол України в ЧР Євген Перебійніс і мер Мнєлніка Цтірад Мікеш, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми не забуваємо цю особистість, видатну українську письменницю», - запевнив Цтірад Мікеш.

Євген Перебійніс подякував чеській стороні за допомогу. «Сьогодні відбулася надзвичайно важлива подія для України, для тих, хто цікавиться українською літературою історією», - сказав Укрінформу посол.

На могилі письменниці Наталени Королеви в Чехії встановили табличку з ім’ям / Фото: Ольга Танасійчук, Укрінформ

Він зазначив, що посольство цю тему «наполегливо розвивало», знайшли партнера в особі мера міста, який дуже допомагав «повернути Королеву» Мнєльніку. Мер також пообіцяв підтримати видання чеською мовою книги про Наталену Королеву, яку зараз пише історик Богдан Зелинський.

«Не буде перебільшенням сказати, що ця унікальна жінка була більшою українкою, ніж багато хто, хто українцем народився», - підкреслив посол.

Уроджена Наталена Дунін-Борковська, дочка іспанки та поляка, вважала себе українкою і стала нею за переконаннями, з вірою у те, що саме боротьба за волю українського народу, історію якого вона знала досконально, має стати справою її життя.

Значна частина життя Наталени Королеви пройшла в Чехословаччині, в невеличкому містечку Мнєльнік неподалік від Праги. Там вона і похована разом зі своїм чоловіком, відомим українським письменником і художником Василем Королівим-Старим.

Єдиною близькою людиною для Наталени, в якої не було дітей, після смерті чоловіка був чеський хлопець Войтєх Тругларж, сирота, якого вона запросила жити у своєму будинку. Син Войтєха – Їржі – називав Наталену Королеву бабусею. З 1966 року, після смерті письменниці він дивився за могилою, платив відповідні внески. Шоком для нього та великим обуренням для багатьох українців стала розповсюджена кілька років тому новина, що могила зруйнована і «перекопана». Втім це повідомлення виявилося фейком. Могила у відмінному стані, віднедавна про неї дбає і мерія Мнєлніка.

Однак усі ці роки імені Наталени не було на могильній табличці. Чому так сталося достеменно невідомо. За деякими даними, це могло бути бажанням самої письменниці.