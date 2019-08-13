У музеї Шевченка покажуть історичне кіно про Крути

Національний музей Тараса Шевченка запрошує на показ фільму "Крути 1918" та його обговорення.

Про це повідомляється на сторінці музею у Facebook.

“Перегляд стрічки “Крути 1918” - історичного екшену про бій під Крутами взимку 1918 року - відбудеться в суботу, 17 серпня, з 15:30 по 18:00. Режисер фільму - Олексій Шапараєв. Сценарист - Костянтин Коновалов. Продюсер - Андрій Корнієнко”, - ідеться в повідомленні.

Сюжет стрічки: на тлі доленосних подій в країні двоє братів Андрій і Олекса Савицькі закохуються у прекрасну Софію. Більшовики підступають до Києва, місто наповнене “червоними” агентами. Уряд УНР кидає на боротьбу з ворогом усі боєздатні частини армії, включно з юнкерами і студентами. Чотири сотні юнаків, серед яких Андрій і Олекса, стають проти 4-тисячного добре озброєного війська.

Після фільму відбудеться обговорення та перегляд виставки, яка присвячена цій темі.

Показ відбувається в рамках освітньої програми виставки "Перепоховання = перетворення", яка експонується до 28 серпня. Більше про виставку тут.

В основі проєкту 3 теми-події: перепоховання Тараса Шевченка у 1861 році (Петербург — Київ — Канів), перепоховання Героїв Крут у 1918 році (Крути — Київ), перепоховання Василя Стуса у 1989 році (Кучино — Київ).

Вхід - за музейним квитком (45/25 грн). Реєстрація: http://bit.ly/2OQVw1u.