Єдиним претендентом у нацвідборі на “Оскар” є фільм “Додому”

Український Оскарівський комітет завершив прийом заявок для участі у відборі на висування фільму на премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у категорії “Міжнародний повнометражний фільм” від України.

Про це повідомляється на сторінці комітету у Facebook.

“Цього року в національному відборі участь братиме 1 фільм: "Додому", режисер Наріман Алієв”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що засідання комітету та прес-конференція відбудуться 23 серпня.

Як повідомляв Укрінформ, “Додому” – повнометражний дебют Нарімана Алієва. Стрічка була відзначена Гран-прі на 10-му Одеському міжнародному кінофестивалі - це головна нагорода ОМКФ, переможець у цій номінації визначається за підсумками глядацького голосування. Також “Додому” цьогоріч виборов нагороду за найкращий фільм на Міжнародному кінофестивалі у Бухаресті (BIFF). В український прокат драма вийде 7 листопада.

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Фільм розповідає історію про те, що, втративши старшого сина унаслідок військових дій на Сході України, Мустафа вирішує поховати його на батьківщині у Криму. Разом із молодшим сином вони вирушають у подорож, яка залишить глибокий слід у їхніх стосунках.