Держкіно оприлюднило переможців одинадцятого конкурсного відбору

Рада з державної підтримки кінематографії на своєму засіданні 8 серпня затвердила переможців одинадцятого конкурсного відбору кінопроєктів, що претендують на державне фінансування.

Як інформує пресслужба Держкіно, за підсумками відкритого голосування членів Ради до переліку переможців увійшов 101 проєкт.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, голова Держкіно Пилип Іллєнко зазначив на початку засідання, що до переліку проєктів-переможців, які набрали 35 і більше балів, увійшли 122 фільми. Всі вони не можуть бути підтримані, оскільки на це потрібна дуже велика сума фінансування.

“Тож Рада має ухвалити перелік фільмів, які будуть затверджені в статусі переможців, і саме вони будуть претендувати на фінансування. Виходячи з того, що ми не знаємо обсяг фінансування на наступний рік, і виходячи з розрахунків, які провів наш виробничий відділ, вважаємо, що може бути профінансовано проєкти, які набрали більше 38 балів, а в категорії дебюти – більше 35”, – сказав Іллєнко.

Список переможців можна побачити за посиланням.

Держкіно невдовзі проведе 12-й конкурс кінопроєктів, що претендують на державну підтримку, де будуть представлені документальні та анімаційні проєкти.