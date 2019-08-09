Премія критиків "Кіноколо" оголосила прийом фільмів

З 9 серпня розпочався прийом фільмів на Другу національну премію кінокритиків "Кіноколо".

Повідомлення про це оприлюднене на сайті Держкіно.

"Прийом фільмів відкрито з 9 по 22 серпня 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, для подання фільму треба заповнити заявку.

Номінантів на премію буде оголошено у другій половині вересня. Лауреатів Другої національної премії кінокритиків "Кіноколо" оголосять на урочистій церемонії відкриття III кінофестивалю “Київський тиждень критики”, який відбудеться з 24 по 30 жовтня.

Премія присуджується за найкращий фільм у номінаціях: повнометражний ігровий фільм, короткометражний ігровий фільм, документальний фільм, відкриття року, найкращий режисер, найкращі акторка та актор. Також вперше відбудеться нагородження у номінації “найкращий анімаційний фільм”.

Кінострічка може бути висунута на нагородження премією, якщо була вперше показана в Україні з 1 жовтня 2018 року по 30 вересня 2019 року включно, а саме мала кінотеатральний прокат протягом щонайменше тижня на території України або була показана вперше на українському кінофестивалі; була вироблена повністю або частково на території України, повністю або у спільному виробництві із суб'єктами кінематографії з України.

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Національна премія кінокритиків "Кіноколо" – щорічна премія, яка має на меті визначити досягнення українського кінематографа та діячів кіноіндустрії за останній рік від імені спільноти кінокритиків України. У 2018 році премію було вручено вперше у межах “Київського тижня критики”. До комітету Премії, члени якого визначать лауреатів, входять українські кінокритики та кінознавці.

Організаторами кінопремії є Спілка кінокритиків України, Асоціація “Сприяння розвитку кінематографа в Україні — дивись українське!” та компанія “Артхаус Трафік” за підтримки Державного агентства України з питань кіно.