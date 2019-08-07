НСТУ готує документальний серіал про війну на Донбасі

У Національній суспільній телерадіокомпанії України почали підготовку до виробництва документального серіалу про стан справ на фронті на Донбасі.

Як повідомляє Суспільне мовлення, про це сказав генеральний продюсер телебачення Ярослав Лодигін у щотижневому подкасті Костянтина Дорошенка і Андрія Боборикіна “Культура всего”.

Лодигін зазначив, що доручив члену правління Суспільного, відповідальному за телебачення, Юрію Макарову розробити документальний серіал із робочою назвою “На східному фронті без змін”.

За його словами, поточний стан справ на фронті наразі мало цікавий для медіа, там немає іноземних медіа. У зв’язку з цим на Суспільному хочуть створити цілісну картину війни на Донбасі, аби глядач за 10 серій міг отримати зріз, що насправді відбувається від Широкиного до Станиці Луганської.

Як зазначається, на Суспільному хочуть знімати серіали у копродукції. Лодигін розповів, що в НСТУ наразі проходить пітчинг ідеї, щоб через 2-3 роки показувати серіали. Також він вважає, що Суспільне, як і телеканал “1+1”, має подавати заявки на підтримку серіалів у Держкіно та в Український культурний фонд.

Фото: ООС