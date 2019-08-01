Воєнна драма "Черкаси" змагатиметься за головний приз Варшавського кінофесту

Українсько-польський фільм “U-311: Черкаси” змагатиметься за перемогу в головній конкурсній програмі 35 Варшавського міжнародного кінофестивалю (WFF).

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

“Саме на Варшавському кінофестивалі, який пройде з 11 по 20 жовтня, відбудеться й міжнародна прем’єра фільму. Всеукраїнська кінотеатральна прем’єра прокатної версії фільму відбудеться 27 лютого 2020 року”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, сюжет фільму висвітлює події весни 2014 року під час анексії Криму, зосереджуючи увагу на команді мінного тральщика “Черкаси”, останнього українського корабля, який тримав оборону та не погодився перейти на бік ворога й опустити український стяг.

За словами режисера-постановника картини Тимура Ященка, вона є дуже своєчасним українським посилом для світу.

“Моїм завданням було чесно та без прикрас передати події часів анексії Криму, зафіксувати їх в історичному контексті, відтворити стан та емоції, що панували в екіпажу корабля, та їх подальшу трансформацію, за мить до й безпосередньо під час російської агресії у Криму 2014 року. Для всіх моряків корабель - це дім, де проходить більша частина їхнього життя. І у фільмі моряки б'ються за свій дім, який у них відбирають. Врешті, корабель стає одним із головних героїв, збірним персонажем цієї драми - зі своїм серцем, тілом та душею. Це фільм про нескорений “U311 Черкаси” та про українців”, – прокоментував Ященко.

Польський режисер, кінознавець та очільник студії “Кадр” Філіп Байон називає фільм “U-311: Черкаси” емоційним кінопроєктом про Великий смутний час в Україні та гібридну війну з Росією.

“Це перший український фестивальний фільм, який висвітлює війну в контексті фактів, конфлікту, психології, а також людської гідності, яка пробивається крізь безнадію, що є найбільшою його цінністю. Тимур Ященко у своєму кінодебюті проявив режисерський клас”, - наголосив він.

Фільм створений львівською кінокомпанією “МКК фільм сервіс” за підтримки Держкіно, ВМС України, краудфандингової платформи “Велика Ідея”, Міжнародного фонду “Відродження”, Львівської міської ради, Львівської та Черкаської обласних держадміністрацій.