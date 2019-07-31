Короткометражка "Чужий" уже у вересні поїде на фестивалі

“На стрічку очікує фестивальне життя вже з вересня цього року", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, режисером та автором сценарію є дебютант Святослав Пащук, продюсером – Олесь Янчук.

Проект психологічної драми “Чужий” став одним з переможців десятого конкурсного відбору Держкіно. Сума державної фінансової підтримки проекту становить 1 млн грн при загальній вартості виробництва стрічки 1 млн 294 тис. 377 грн.

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Фільм розповідає про те, як молодий солдат повертається з війни. Він стоїть перед складним вибором: як помститися за смерть своїх побратимів, у загибелі яких винен підліток, котрий виконував накази ворога, і разом з тим самому не стати безжальним убивцею.