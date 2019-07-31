Короткометражка "Чужий" уже у вересні поїде на фестивалі
Укрінформ
Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка представила Держкіно завершений виробництвом короткометражний ігровий фільм-дебют Святослава Пащука “Чужий”.
Про це повідомляє пресслужба Держкіно.
“На стрічку очікує фестивальне життя вже з вересня цього року", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, режисером та автором сценарію є дебютант Святослав Пащук, продюсером – Олесь Янчук.
Проект психологічної драми “Чужий” став одним з переможців десятого конкурсного відбору Держкіно. Сума державної фінансової підтримки проекту становить 1 млн грн при загальній вартості виробництва стрічки 1 млн 294 тис. 377 грн.
Фільм розповідає про те, як молодий солдат повертається з війни. Він стоїть перед складним вибором: як помститися за смерть своїх побратимів, у загибелі яких винен підліток, котрий виконував накази ворога, і разом з тим самому не стати безжальним убивцею.