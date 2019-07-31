У столиці відбудеться фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage

У серпні на території Національного заповідника “Софія Київська” відбудеться Другий фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage.

Про це повідомив співзасновник фестивалю Євгеній Уткін, передає кореспондент Укрінформу.

"Сучасне мистецтво, сучасний фестиваль - це там, де немає поділу на "цехи", там, де є інтерактивність, де є можливість вчитися у колег з інших "цехів". Тому ми об'єднали в одній програмі і музику, і театр, і кіно, запланували і кілька програм для дітей та для людей літнього віку", - розповів Уткін.

За його словами, програма фестивалю охоплює візуальне мистецтво, покази українського кіно, театралізовані екскурсії та інтерактивні активності для дітей, людей літнього віку, цикл бесід із відомими культурними діячами.

Уткін додав, що всі події відбуватимуться на двох основних локаціях. Концерти, інтерактивні програми та театральні вистави проходитимуть просто неба - у саду "Софії Київської". А кінопокази - у камерному приміщенні музею “Золоті ворота”.

Директор Департаменту культури КМДА Діана Попова зазначила, що в Києві зараз справді розвивається високе мистецтво.

"Київ не міг залишитися осторонь від такого прекрасного проєкту. Як на мене, це дійсно незвичне поєднання багатьох жанрів мистецтва, завдяки чому цей проєкт стає інклюзивним, набуває сенсу... Це і по різних жанрах мистецтва, і по різних вікових групах, і люди з різним фахом, смаком, зможуть знайти для себе багато цікавого", - сказала Попова.

Вона додала, що стіни "Софії Київської" є "місцем сили".

"Ми будемо мати таку можливість - у цих святих місцях отримувати насолоду від поєднання дуже цікавих компонентів, які даватимуть набагато більше сил, аби високе мистецтво підносило наш дух ще вище і вище", - зазначила Попова.

Фестиваль Bouquet Kyiv Stage проходитиме з 16 до 26 серпня. Його тема – “Звуки міста”. За 11 днів у рамках фесту відбудеться понад 50 культурних заходів. У ньому візьмуть участь 260 митців та музикантів із різних країн. Усі події фестивалю - безкоштовні (гості лише оплачують вхідні квитки на територію заповідника “Софія Київська” та музею “Золоті Ворота” – 50 грн).

На відвідувачів чекають концерти гуртів ДахаБраха, Ptakh_Jung, Сон Сови, Dz'ob, Airborne Extended (Австрія), Quatuor Elysee (Франція). Також заплановані виступи таких виконавців: Oystein Sevag (Норвегія), Теммі Генсрад (США), Ніколас Ішервуд (США), Андрій Бєлов (Німеччина), Костянтин Тимохін (Швейцарія).

Окрім того, для гостей фестивалю зіграють піаністи Євген Громов, Антоній Баришевський (Україна), Гай Мінтус (Ізраїль), Олексій Гринюк (Велика Британія). У заходах також візьмуть участь чотири оркестри: New Era Orchestra, Національний президентський оркестр, Kyiv Fantastic Orchestra, “Київські солісти”.

Фото з відкритих джерел