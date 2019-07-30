Організатори "Твоя Країна Fest" хочуть розширити програму

Із 15 червня по 4 липня в семи містах України — Коростені, Чернігові, Мукачеві, Шостці, Бердянську, Скадовську, Чорноморську — пройшов фестиваль "Твоя Країна Fest", організатори та учасники якого вже заявили про плани розширити у майбутньому програму.

Враженнями від фестивалю та планами на майбутнє на пресконференції в Укрінформі поділилися організатори та учасники "Твоя Країна Fest".

"З’явилася дуже велика аудиторія, потреба і впевненість в тому, що подібний напрямок культурної інформаційної роботи надзвичайно важливий... Формат фестивалю може бути розширений, у мене є мрія зробити його не тільки музичним фестивалем... Нам хотілося б, щоб був фестиваль "Твоя країна" короткометражних фільмів, "Твоя країна — фестиваль танцю", "Твоя країна" — фестиваль дитячих хорів або оркестрів. Тут широке поле для діяльності, це можуть бути й екологічні проєкти, тому що цей напрямок важливий", - зазначив директор фестивалю "Твоя країна Fest", лідер гурту "Мандри" Сергій Фоменко.

Також може бути розширена і географія фестивалю, за словами Фоменка, йдеться про 10 або 14 міст.

"Суть цих заходів — популяризація української мови, української музики, культури. Всього українського в містах на прикордонні, де ми бачимо багато людей, яким потрібна українська музика, українська мова... Звичайно, це не тільки про музику, концерти, Фому, Бурмаку чи Скай. Це також про все те, що ми називаємо українською ідентичністю", - сказав на пресконференції державний секретар Міністерства інформаційної політики Артем Біденко.

Фоменко наголосив, що головним в цьому форматі фестивалю стало спілкування і музика.

"Це не лише ідентичність, культура і мова, це ще і комунікація українців в легкій приємній атмосфері фестивалю. Насправді, це повний міф про те, що люди, які живуть в Чорноморську або Бердянську, відрізняються від людей, що живуть в Мукачево, чи наприклад в Шостці чи Коростені. Люди прагнуть, щоб відбувалося добре, позитивне і рідне. Скрізь, де ми виступали, люди прагнуть відчувати себе учасниками країни Україна. І немає ліпшого варіанту ніж культура, музика, яка є універсальним мистецтвом", - додав Фоменко.

Як розповіла на пресконференції співачка Марія Бурмака, яка брала участь в фестивалі, для артистів важливим було те, що аудиторія, особливо в південних містах, дуже добре сприймала українські пісні, попри те, що виступи саме українських гуртів там відбуваються нечасто.

Цікавою особливістю фестивалю стало і те, що організатори поєднали формат музичний з історичним.

"В межах країни українці відпочивають або в Одесі, або в цих трьох містах Бердянськ, Скадовськ, Чорноморськ, і як правило в цих містах концертів українських гуртів раніше не було. До нас підходили та дякували саме за такий фестиваль, його направленість. Люди співали разом з нами. І я б хотіла подякувати Фомі (Сергію Фоменко — ред.) за те, що він, презентуючи фестиваль, в кожному місті розповідав про нього історичні довідки і культурологічні знахідки", - розповіла Бурмака.

Виконавчий продюсер фестивалю Юрій Кошель відзначив, що формат фестивалю в цьому році був доволі непростий, в тому числі в організаційному плані, втім це не завадило провести його на високому рівні.

У 2019 році "Твоя Країна fest", організований за підтримки Міністерства інформаційної політики, пройшов 15 червня у Коростені (Житомирська область), 19 червня – у Чернігові, 23 червня – у Мукачеві (Закарпатська область), 25 червня – у Шостці (Сумська область), 28 червня у Бердянську (Запорізька область),1 липня – у Скадовську (Херсонська область), 4 липня 2019 року у Чорноморську (Одеська область).

У фестивалі брали участь Сергій Фоменко (Фома) та гурт "Мандри", гурти "Друга ріка" та "СКАЙ", Марія Бурмака, Іванка Червінська, Оксана Муха, гурти "Джипсі Лір" та "Вася Клаб".

Головна мета фестивалю — об’єднання територіальних громад, різновікової та різнонаціональної аудиторії прикордонних та віддалених міст України шляхом культурної комунікації, популяризація української мови, збереження та розвиток духовно-моральних цінностей.