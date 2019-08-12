На Полтавщині знову знайшли скіфське золото та стародавню зброю

11 серпня на древньому Більському городищі під Котельвою на Полтавщині сталася чергова археологічна сенсація – тут при розкопках виявлено золото скіфів та зброю.

Про це сповістив на своїй сторінці у Facebook директор КП історико-культурного заповідника «Більськ» Ігор Корост.

«На Більську – феноменальна археологічна сенсація! Знайдено унікальні речі, які вразять усіх! Презентація знахідок відбудеться 12 серпня з 11.00 до 12.30. Збір зацікавлених — на місці проведення Гелон-фесту! Після 12.30 знахідки оглянути буде неможливо!!!» - емоційно сповістив Корост.

А заступник голови облдержадміністрації Микола Білокінь уточнив: під керівництвом професора Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Ірини Шрамко знайшли золоті прикраси, зброю та інші предмети скіфського періоду.

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«Унікальність знахідки в тому, що це поховання не пограбоване, його не встигли пошкодити «чорні археологи». Нині це одна з найвагоміших знахідок Європи», - сказав Білокінь.

Фото: Facebook Ігоря Короста.