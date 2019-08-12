У Греції знайшли дві стародавні гробниці

На півдні Греції виявлено дві гробниці, датовані періодом від 1400 до 1200 до нашої ери.

Про це повідомляє Ekathimerini з посиланням на міністерство культури Греції.

“Міністерство культури Греції заявило про виявлення двох неушкоджених гробниць, які датуються періодом від 1400 до 1200 до нашої ери, біля південного міста Немеа, яке вже відоме кількома гробницями, більшість із яких булі розкрадені ще до їх виявлення”, - йдеться у повідомленні.

У гробницях знайдено 5 повних поховань та кістки 14 людей, які були перенесені з інших гробниць.

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Розкопки у цьому місці розпочалися ще наприкінці 1970 років після того, як тут були виявлені гробниці, що їх датують від 1700 до 1100 до н.е. Проте, невідомі вже вкрали багато ймовірно цінних речей, зокрема прикраси. Деякі з них були навіть виявлені на аукціоні в 1993 році у Нью-Йорку, але згодом їх повернули до Греції.

У 2016 році розкопки продовжилися.

Фото: www.ekathimerini.com