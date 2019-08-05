Бенюк та кіно про Кобзаря: Ше.Fest оголосив програму

Вже вшосте на батьківщині Тараса Шевченка, у селі Моринці на Черкащині, 17-18 серпня відбудеться музичний благодійний фестиваль “Ше.Fest “.

Про це повідомляє пресслужба фестивалю на сторінці у Facebook.

“Цьогоріч учасниками музичної сцени будуть відомі гурти “Тартак”, “Карна”, “Вій”, Go-A, “Сад”, “Шпилясті кобзарі” та інші. Ведучими сцени традиційно стануть Юрій Шивала та Олександр Висоцький. Для відвідувачів фестивалю вдень і вночі працюватимуть 10 локацій”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, на Просвітницькій галявині впродовж двох днів з 12:00 до 18:00, зокрема, відбудуться гутірки з відомим казкарем Сашком Лірником, Василем Шклярем, Богданом Бенюком, музичні виступи гуртів “Сонце в кишені”, “Джулай 8”, лекції, поетичний Ше.Батл, благодійний Ше.Аукціон, презентація книги та фільму “Тарас. Повернення”.

Театральна сцена пропонує вистави “Сон. Комедія” творчої майстерні “Театр у кошику” (режисер Ірина Волицька, м. Львів) та “Гайдамаки” Миколаївського академічного художнього драматичного театру (режисер Євген Олійник, м. Миколаїв).

На нічній акустиці планується романтична атмосфера з поезією, чаєм, гірляндами та якісними українськими гуртами,серед яких PIANO, Мелорі та Galileo.

На Дитячій галявині відбудуться показовий виступ від дитячої студії козацьких бойових мистецтв, майстер-класи з володіння шаблею та списом, художні майстер-класи.

Також на учасників фестивалю чекають екскурсії, майстер-класи з хенд-мейду, виставка народних майстрів та художників.

Кожен охочий зможе стати земляком Шевченка на два дні, оселившись на території наметового містечка у Моринцях. Вхід вільний. Захід безалкогольний.

Фестиваль є благодійним, на ньому організатори збирають пожертви для українських бійців, що воюють проти російської збройної агресії в Україні.

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Всеукраїнський фестиваль Тараса Шевченка Ше.Fest зареєстрований на краудфандинговій платформі “Спільнокошт”. Підтримати фестиваль можна за посиланням.

Захід відбувається за підтримки Міністерства молоді та спорту України та Черкаської обласної державної адміністрації.

Організатори - громадські активісти, ГО “Молодий Народний Рух” та Моринська сільська рада.

На головному фото: фільм "Тарас. Повернення"