Художники та народний одяг: у Львові стартували Дні Кувейту

У Львові на площі Ринок стартували Дні культури Держави Кувейт.

Про це повідомила пресслужба облдержадміністрації.

«На моє переконання, чим більше буде заходів, пов’язаних із культурою інших держав у нашому регіоні, тим краще ми розумітимемо світ. Важливо, щоб такі ж заходи відбувались і закордоном, для того, щоб ми ділились частинкою своєї культури в інших державах. Адже саме через культуру можна починати будувати фундаментальні відносини між різними народами», - зазначив на відкритті Днів голова облдержадміністрації Маркіян Мальський.

У Львові стартували Дні Держави Кувейт / Фото: Прес-служба ОДА

Учасникам презентували фотовиставку та промофільм, присвячені Державі Кувейт, також відбувся виступ українських колективів та виконавців і музичного ансамблю маестро Аюба Хедра.

Читайте також: Руйнівника легендарної фрески у Львові оштрафують на 90 тисяч

Триватимуть Дні культури Держави Кувейт на Львівщині упродовж п'яти днів - до 5 серпня. У програмі — відкриття виставки кувейтського художника Абдаллаи Аль-Зейда та виставки народного одягу Держави Кувейт під керівництвом Хусейна Аль-Каттана, етновечірка, концерти.