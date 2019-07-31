Принц Гаррі заявив, що планує мати не більше двох дітей — заради планети
Укрінформ
Британський принц Гаррі заявив, що вони з дружиною планують мати не більше двох дітей.
Про це він сказав в інтерв'ю The Vogue.
Відповідаючи на запитання про те, скількох дітей він хотів би мати, принц сказав: “Максимум двох”.
Герцог Сассекський пояснив це рішення тим, що разом із дружиною хоче зробити свій внесок у «порятунок планети».
За словами члена британської королівської родини, він завжди думав, що люди мають подбати про те, аби залишити щось хороше на планеті для наступного покоління.
Принц Гаррі також зауважив, що після народження первістка його ставлення до планети змінилося.
Як повідомлялося, 6 травня у герцога та герцогині Сассекських Гаррі та Меган народився син, якого назвали Арчі Гаррісон Маунтбаттен-Віндзор. Пізніше стало відомо, що хлопчик не отримає королівського титулу.