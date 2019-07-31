Принц Гаррі заявив, що планує мати не більше двох дітей — заради планети

Британський принц Гаррі заявив, що вони з дружиною планують мати не більше двох дітей.

Про це він сказав в інтерв'ю The Vogue.

Відповідаючи на запитання про те, скількох дітей він хотів би мати, принц сказав: “Максимум двох”.

Герцог Сассекський пояснив це рішення тим, що разом із дружиною хоче зробити свій внесок у «порятунок планети».

За словами члена британської королівської родини, він завжди думав, що люди мають подбати про те, аби залишити щось хороше на планеті для наступного покоління.

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Принц Гаррі також зауважив, що після народження первістка його ставлення до планети змінилося.

Як повідомлялося, 6 травня у герцога та герцогині Сассекських Гаррі та Меган народився син, якого назвали Арчі Гаррісон Маунтбаттен-Віндзор. Пізніше стало відомо, що хлопчик не отримає королівського титулу.