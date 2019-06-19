У Британії двох неонацистів увʼязнили за погрози принцу Гаррі

Двоє британських підлітків, які погрожували принцу Гаррі через те, що він одружився з мулаткою, потрапили за ґрати.

Про це повідомляє BBC.

«19-річний Міхал Шевчук з Лідса та 18-річний Оскар Дунн-Кочоровскі з західного Лондона були ув’язнені за погрози принцу Гаррі. Ці двоє підлітків-неонацистів із групи під назвою Sonnenkrieg Division закликали до розправи над Гаррі через те, що той одружився із жінкою змішаної раси», - йдеться в повідомленні.

Шевчук дістав 4 роки роки ув’язнення, а Дунн-Кочоровскі - 18 місяців.

Зазначається, що засуджені (судячи з усього, польського походження) в соцмережах називали принца Гаррі через його шлюб з Меган Маркл «зрадником раси, якого слід застрелити». Суд постановив, що онлайн-пропаганда цих підлітків носила характер «терористичної погрози».

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Окрім цього, в соціальних мережах засуджені прославляли норвезького масового вбивцю Андерса Брейвіка та закликали вбивати всіх білих жінок, які зустрічаються з чоловіками інших рас.