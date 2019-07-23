Авіакомпанія KLM має сплатити майже пів мільйона євро за утримання черепашок

Суд зобов’язав авіакомпанію Нідерландів KLM виплатити понад 470 000 євро за те, що три роки тому інспектори в аеропорту Амстердама врятували черепах.

Про це повідомляє NOS.

“KLM має виплатити понад 470 000 євро нідерландському органу, що відповідає за безпеку харчових продуктів та споживчих товарів (NVWA) за надання аварійного притулку близько 11 000 черепах”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інспектори NVWA знайшли черепах влітку 2017 року під час планової перевірки в аеропорту Схіпхол. Тварин перевозили з Південної Америки до Азії, утримували їх в надто малих клітках. Деякі черепахи не пережили подорожі, а інші були в поганому стані. Тому інспектори NVWA вирішили негайно розмістити тварин у притулку для надзвичайних ситуацій. Рахунок на цей прийом був направлений авіакомпанії, яка, яка, у свою чергу, відмовилася платити і звернулася до суду.

Читайте також: У зоопарку Відня народилося слоненя

Під час суду представники авіакомпанії заявили, що утримувати рептилій у готелі KLM було б набагато дешевше. Однак, така можлива альтернатива суддю не переконала, бо там не було достатньо басейнів для такої великої кількості черепах. Крім того, лише під час судового засідання компанія заявила, що могла надати притулок тваринам.

Фото: CLÁUDIO DIAS TIMM