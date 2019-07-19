У зоопарку Відня народилося слоненя

У віденському зоопарку "Шьонбрунн" на вихідних народилося слоненя.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу з посиланням на інформацію зоопарку.

Слоненя, вагою 90 кг та розміром 90 см, з'явилося на світ у ніч проти суботи після 22 місяців виношування. Це – дівчинка, поки вона не має імені. Його оберуть шляхом голосування відвідувачі сайту зоопарку "Шьонбрунн", на вибір запропоновано три варіанти – Пінда (Phinda), Кібалі (Kibali) та Дуніа (Dunia).

Маленьке слоненя вже проявляє активність, хоча й не відходить від мами, грається з гілками та іншими предметами.

З п’ятниці, 19 липня, наймолодшу мешканку зоопарку разом з мамою, вже можуть побачити всі охочі, хоча лише у визначений час – з 10 по 11.00 ранку.

Для 27-річної слонихи Намбі – це вже третє дитинча: у 2009 році вона переїхала зі своїм первістком Кібо у Відень, де у 2010 році народила Тулубу.

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Найстаріший у світі віденський зоопарк "Шьонбрунн" п’ять років поспіль визнавався кращим зоопарком Європи. На площі понад 17 гектарів проживає 8500 тварин, які представляють понад 700 різних видів з усього світу.

Фото: Daniel Zupanc