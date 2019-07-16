Студенти театрального вишу знімуть короткометражні фільми про війну на Донбасі

Студенти театрального вишу знімуть короткометражні фільми про війну на Донбасі

Укрінформ
Освітній проєкт “Від ідеї до екрана” запускає Тернопільська кінокомісія. Його результатом стануть три короткометражні фільми про війну на Сході України, зняті режисерами-початківцями.

Про це повідомив на пресконференції в Укрінформі голова Асоціації кінокомісій України та Тернопільської кінокомісії Леонід Бицюра.

“Проєкт об’єднав трьох молодих творців - студентів та випускників КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого. Як режисери і сценаристи вони знімуть три короткометражні фільми: Кирил Гриша - фільм “Остання війна”, Володимир Бакум - “Тумани”, Ольга Світлична - “Час собак”. Всі три стрічки об’єднує актуальна тема життя звичайних українців в умовах військової агресії на Сході України. Фільми будуть зняті у серпні-вересні 2019 року. Місця зйомок - Київська, Полтавська та Хмельницька області”, - розповів Леонід Бицюра.

За його словами, проєкт має на меті сприяти створенню нових команд, успішних і швидких, для розбудови кінематографічного простору. “Нам, зокрема, бракує дитячих, жанрових фільмів, нам недостатньо тих команд, які уже працюють”, - сказав він.

Бицюра уточнив, що проєкт спрямований як на підтримку українського кіно в цілому, так і ініціатив молодих митців — студентів та випускників КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого.

Як зазначив учасник проєкту Кирил Гриша, хоч фільми об’єднані загальною тематикою, проте, це три різні погляди і три різні історії.

“Між нами трьома є попередня домовленість, що ми зробимо кіноальманах - після того, як в рамках проєкту покажемо свої фільми у кінокомісіях України”, - повідомив він.

Володимир Бакум, своєю чергою, повідомив, що вони планують наприкінці жовтня їздити по Україні, по кінокомісіях, і там представляти ці фільми молодим кінематографістам для розуміння процесу створення фільмів - від сценарію до завершення.

“Одночасно під час зйомок ми всі будемо знімати кіно про кіно і також покажемо, як це все було”, - додав Бакум.

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Як зазначалося, проєкт “Від ідеї до екрана” створюється спільно з Українським культурним фондом, від якого отримав грант.

“Сума гранту на цей освітній проєкт — 1 мільйон гривень”, - повідомила Ольга Логвиновська, програмний менеджер програми “Підсилення потужності аудіовізуального сектора” Українського культурного фонду.

“Створення освітніх проєктів, підтримка молодих митців, їх дебютів, умов для творчості є одним з пріоритетних напрямків діяльності УКФ. Проєкт надзвичайно важливий, він дає можливість долучити до творчості молодих фахівців на всіх етапах кіновиробництва. Він сприятиме тому, що в майбутньому ми будемо мати більш системний, стабільний аудіовізуальний сектор”, - підкреслила Логвиновська.

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