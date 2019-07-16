У Гуляйполі відкриють меморіальну музей-садибу "Хата Махнів"

“Два тижні тому ми підписали усі документи та офіційно прийняли садибу, яка належала старшому брату Нестора, Карпу. На це з місцевого бюджету було виділено близько 150 000 гривень. Це єдина садиба, яка пов’язана з постаттю Махна, у той час як у місцевому краєзнавчому музеї є лише куточок відомого революціонера. Ця галузь цікава туристам і її треба розвивати. Плануємо, що це буде садиба-музей “Хата Махнів”, - розповіла заступниця міського голови.

Хата, у якій виріс сам Нестор Іванович, знаходилась недалеко, але була спалена. Садибу Карпа вдалося врятувати. Останнім часом тут жив внучатий племінник Махна – Віктор разом з дружиною Любою. Коли чоловік помер, жінка продовжувала доглядати за хатою, приймала туристів та розповідала багато історій, пов’язаних з родиною революціонера-анархіста.

Коли й жінка померла і в права увійшли спадкоємці, то виявилось, що вони хочуть продати будинок.

Читайте також: Родичі Нестора Махна дали згоду на перевезення його праху з Парижа до Гуляйполя

Раніше громада розробила ескізи на виготовлення монумента Махну, проводиться щорічний “Махно-фест” і от тепер, окрім легендарної тачанки, що є експонатом краєзнавчого музею, на Гуляйполі буде ще родинна садиба-музей. Кожен бажаючий зможе побачити, як жили родичі Нестора Махна, доторкнутись до стін садиби.

З часом у будинку планують зробити ремонт, екскурсії для туристів проводитимуть співробітники музею.