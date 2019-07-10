На Atlas Weekend можна буде побачити, відчути на дотик і навіть обійняти музику

"На фестивалі обладнана спеціальна зона MastercardVibes, завдяки якій ми дамо можливість не тільки почути музику людям, які її добре чують, а й відчути музику тим людям, які мають порушення слуху", - сказала Андреєва.

З її слів у спеціальній лаунж-зоні розташовані дві сфери, які показують, як по-іншому можна насолоджуватись музикою та відчути її на дотик. Одна зі сфер діаметром 2 м передає музику з головної сцени за допомогою вібрацій: її можна торкатись і навіть обіймати. Також можна вдягти спеціальні SubPac жилети, які за допомогою пульсації дозволять відчувати глибокий бас через усе тіло. Завдяки цьому слухач отримує унікальний музичний досвід. Інша ж куля дозволяє побачити музику очима. Вона синхронізована із вібраційною сферою та у live-режимі відображає музику через візуальний аудіо еквалайзер.