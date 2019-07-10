Перше видання творів Гоголя продали на аукціоні за $218 тисяч

Перше видання збірки Миколи Гоголя "Вечори на хуторі біля Диканьки" продали на торгах аукціонного дому Christie's в Лондоні за 175 тисяч фунтів (близько 5,56 мільйона гривень).

Оцінювальна вартість лоту становила 70-100 тисяч фунтів, повідомляє ВВС Україна.

Видання продавали в рамках торгів під назвою "Золотий вік російської літератури". Всього на продаж виставили понад 120 рідкісних друкованих видань з приватної європейської колекції, в тому числі твори Пушкіна, Достоєвського, Крилова та Грибоєдова.

Продане на аукціоні видання твору Гоголя 1831 року — це перше видання автора, яке побачила широка публіка. Christie's відзначає, що всі доступні екземпляри свого першого невдалого твору "Ганц Кюхельгартен" Гоголь викупив і спалив.

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Повний примірник "Вечорів на хуторі біля Диканьки" у двох томах з'являвся на торгах лише двічі. Одні з попередніх власників видання - князі Воронцови, про що свідчить нанесена на книгу монограма.

Загальний виторг за колекцію, за повідомленням аукціонного дому, склав 2,2 мільйона фунтів (близько 70 млн гривень).

Найдорожчим лотом стало перше видання роману Олександра Пушкіна "Євгеній Онєгін", за яке Christie's отримали 467,2 тисячі фунтів (майже 15 мільйонів гривень).

Перше видання роману Олександра Пушкіна "Євгеній Онєгін" 1825-1827 років справжня бібліографічна рідкість.

"У комплект входить видання першого розділу роману в оригінальній палітурці", - повідомили в аукціонному домі.

Серед інших бібліографічних цінностей, що пішли з молотка у вівторок, було і рідкісне перше видання поеми Пушкіна "Руслан і Людмила" 1820 року (продане за 143,7 тисячі фунтів), перше прижиттєве видання байок Івана Крилова 1809 року (72,5 тисячі фунтів), а також збірка віршів Афанасія Фета "Ліричний пантеон" 1840 року - це видання автор більше не передруковував.

Збірка віршів Фета "Ліричний пантеон" вийшла за участі Аполлона Григор'єва, його друга за Московським університетом.

За рекордну суму - 68,7 тисячі фунтів - з молотка пішло перше видання "Бісів" Федора Достоєвського 1873 року. Також на аукціоні продали прижиттєві видання творів Достоєвського "Злочин і кара" та "Записки з підпілля".

Фото: CHRISTIE'S