У Британії Трамп і Mozilla можуть стати “Інтернет-лиходіями” року

Серед головних «Інтернет-лиходіїв» за версією Британської асоціації інтернет-провайдерів (ISPA) опинилися компанія Mozilla та президент США Дональд Трамп.

Про це повідомляє ISPA на своїй сторінці.

“Mozilla - за запропоноване впровадження DNS-технології таким чином, щоб обійти зобов'язання з проходження контролю у Великій Британії та знівелювати батьківський контроль, підриваючи стандарти безпеки Інтернету у Великій Британії. Президент Дональд Трамп - за те, що він спричинив величезну невизначеність у всесвітній мережі телекомунікацій, намагаючись захистити національну безпеку”, - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Суд заборонив Трампу блокувати користувачів у Twitter

Як зазначається, компанія Mozilla додала у свій популярний браузер Firefox технологію, що дозволяє уникати державного контролю, а також не дозволяє батькам контролювати активність своїх дітлахів в мережі. Президент США Дональд Трамп може отримати звання лиходія за викликану його діями невизначеність у всесвітній мережі телекомунікацій.

Переможці цьогорічних номінацій «Героя та Лиходія» будуть обрані радою ISPA та будуть оголошені на церемонії нагородження ISPA 11 липня в Лондоні.