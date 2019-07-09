Суд заборонив Трампу блокувати користувачів у Twitter

Президент США Дональд Трамп не має права блокувати користувачів, які критикують або сміються з його дописів у мікроблозі Twitter, оскільки це порушує Конституцію США.

Таке рішення у вівторок ухвалила колегія суддів Апеляційного суду федерального округу США, повідомляє The New York Times.

“Оскільки президент Трамп використовує Twitter для урядових справ, він не має права обмежувати деяких американців у читанні його дописів та участі у дискусіях у коментарях просто тому, що йому не до вподоби їхні погляди, одностайно вирішили троє суддів Апеляційного суду федерального округу США”, - повідомляє видання.

Судді пояснили в ухвалі, що президент США порушує першу поправку Конституції, яка гарантує, серед іншого, свободу слова.

“Ухвалюючи це апеляційне рішення, ми нагадуємо сторонам та громадськості, що якщо перша поправка до Конституції щось значить, то насамперед те, що найкращою відповіддю на неприємні слова з питань важливих для громадськості, є подальші висловлювання, а не обмеження висловлювань”, - цитує NYT коментар судді Баррінгтона Паркера.

Видання нагадує, що позов проти президента США Дональда Трампа подала група заблокованих ним користувачів соціальної мережі, очолювана директором Інституту першої поправки Колумбійського університету Джамілем Джаффером.

Білий дім поки не прокоментував судову ухвалу. Раніше у травні, коли аналогічне рішення ухвалив суд нижчої інстанції, в адміністрації президента США пояснювали, що аккаунт @RealDonaldTrump є особистою сторінкою Дональда Трампа, і відтак він ладен розпоряджатися ним на власний розсуд.

Однак нині суд постановив, що оскільки сторінка використовується для оприлюднення рішень, що стосуються важливих державних політик, американці не можуть бути позбавлені доступу до неї.

Нині персональна сторінка Дональда Трампа у Twitter налічує близько 62 мільйонів підписників. Кожен його допис збирає тисячі коментарів, у яких зазвичай точаться запеклі емоційні дискусії між прихильниками та противниками президента.

Враховуючи, що у Сполучених Штатах Америки діє система прецедентного права, рішення може мати ширші наслідки для правил використання соціальних мереж всіх урядовців, не лише президента. Єдиною інстанцією вищою за Апеляційний суд федерального округу є Верховний суд США. Поки не повідомляється, чи справа надалі розглядатиметься саме там.

Фото: The White House