Трамп назвав “божевільним” посла Британії

Президент США Дональд Трамп відновив словесну атаку у Twitter на адресу посла Великої Британії в США Кіма Даррока.

Про це йдеться у дописі Дональда Трампа у Twitter.

«Божевільний посол, якого Велика Британія нав'язала Сполученим Штатам, - не та людина, від якої ми в захваті, він дуже дурний хлопець (stupid guy). Він повинен розмовляти зі своєю державою та прем'єр-міністром Мей про їхні невдалі перемовини щодо Brexit, а не засмучуватися через мою критику того, наскільки це було погано», - написав Трамп.

Як повідомляв Укрінформ, посол Великої Британії у США Кім Даррок у службовому листуванні з Лондоном назвав "унікально дисфункційною" та "некомпетентною" нинішню адміністрацію США та особисто Дональда Трампа. Листування потрапило у ЗМІ та наробило чимало галасу. Уряд Британії почав розслідування у зв'язку з розголошенням документів.

Президент США несхвально висловився про уряд Терези Мей та заявив, що більше не хоче мати справ з британським послом, який критикував адміністрацію Трампа.

Фото: The White House