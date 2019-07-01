У Гаазі пройшла Ніч шопінгу

У нідерландському місті Гаага пройшла Ніч покупок, яку влаштовують раз на рік.

Від 17:00 і майже до самого ранку жителі та гості міста скуповували одяг, техніку, товари для дому з максимальними знижками, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Просто в центрі міста встановили подіум. І попри майже 30-градусну спеку, яка панувала вдень, моделі демонстрували зимовий одяг. Магазини заманювали покупців не лише шаленими знижками, а й цілими шоу. Власники деяких крамниць самі перетворилися на діджеїв.

Також біля магазинів установили спортивні атракціони. Наприклад, за удар по боксерській груші або за вправу на турніку можна було отримати знижку.

У Нідерландах пройшла Shopping Night / Фото: Ірина Драбок. Укрінформ

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На Shopping Night до Гааги люди приїхали з усієї країни. Адже тут футболки відомих брендів можна було придбати лише за 2-5 євро, взуття - за 10 євро.