У Нідерландах гойдалки почали заряджати телефони

Гойдалки, за допомогою яких можна заряджати гаджети, встановили на центральному вокзалі в нідерландському Утрехті.

Аби зарядити телефон чи планшет, достатньо покласти його на спеціальну полицю і почати гойдатися, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зараз на вокзалі в Утрехті три такі гойдалки, які здатні виробляти енергію. Щойно хтось сідає і починає кататися, вмикається зелене світло, тобто заряд пішов.

Утім, можна просто погойдатися, аби згаяти час в очікуванні потяга.

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