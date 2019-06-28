Зеленський виклав у Facebook замальовки до "дитячої Конституції"

"Чудова, а головне потрібна ініціатива від видавництва "Основи" - створити «Конституції України» для дітей. Цікаву й зрозумілу нашим маленьким громадянам. Поки що це робочі ескізи. Впевнений, що все вийде! »- написав Зеленський.

Як повідомляв раніше Укрінформ, створення електронних коміксів для дітей про Конституцію анонсував співзасновник видавництва "Зелений пес" Віталій Капранов. За його словами, книга в доступній формі розповість про Основний закон та застосування його в реальному житті.