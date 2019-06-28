Зеленський виклав у Facebook замальовки до

Зеленський виклав у Facebook замальовки до "дитячої Конституції"

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Укрінформ
На думку Президента України Володимира Зеленського, Конституція в коміксах буде цікавою і зрозумілою для маленьких українців.
Про це він написав у Facebook, додавши кілька ескізів до майбутньої книги.

"Чудова, а головне потрібна ініціатива від видавництва "Основи" - створити «Конституції України» для дітей. Цікаву й зрозумілу нашим маленьким громадянам. Поки що це робочі ескізи. Впевнений, що все вийде! »- написав Зеленський.

Як повідомляв раніше Укрінформ, створення електронних коміксів для дітей про Конституцію анонсував співзасновник видавництва "Зелений пес" Віталій Капранов. За його словами, книга в доступній формі розповість про Основний закон та застосування його в реальному житті.

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Український культурний фонд виділив на проєкт 270 тис. грн, комікс вийде в жовтні 2019 р. і буде у вільному доступі на сайті видавництва "Зелений пес". Також автори проєкту планують у розповсюдженні книги співпрацювати з освітніми ресурсами та Міністерством освіти і науки, і вважають, що книга може використовуватися в навчальному процесі.

Фото: www.facebook.com/zelenskiy95

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