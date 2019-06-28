Зеленський виклав у Facebook замальовки до "дитячої Конституції"
"Чудова, а головне потрібна ініціатива від видавництва "Основи" - створити «Конституції України» для дітей. Цікаву й зрозумілу нашим маленьким громадянам. Поки що це робочі ескізи. Впевнений, що все вийде! »- написав Зеленський.
Як повідомляв раніше Укрінформ, створення електронних коміксів для дітей про Конституцію анонсував співзасновник видавництва "Зелений пес" Віталій Капранов. За його словами, книга в доступній формі розповість про Основний закон та застосування його в реальному житті.
Український культурний фонд виділив на проєкт 270 тис. грн, комікс вийде в жовтні 2019 р. і буде у вільному доступі на сайті видавництва "Зелений пес". Також автори проєкту планують у розповсюдженні книги співпрацювати з освітніми ресурсами та Міністерством освіти і науки, і вважають, що книга може використовуватися в навчальному процесі.
Фото: www.facebook.com/zelenskiy95