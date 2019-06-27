В Україні випустять комікси для дітей про Конституцію

Видавництво “Зелений Пес” отримало грант Українського культурного фонду на видання електронної книги для дітей про Конституцію. Книга буде зроблена у форматі коміксу і в доступній формі розповідатиме про Основний закон та застосування його в реальному житті.

Про це на презентації проєкту розповів співзасновник видавництва “Зелений пес” Віталій Капранов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми цього року звернулися в Український культурний фонд з такою пропозицією — створити книжку-комікс, яка пояснювала б суть тих чи інших статей Конституції. Задум полягає в тому, щоб зачепити увагу молодого читача картинками, і текст буде також легкого характеру. Ми вирішили створити такий соціальний проект, який роз'яснював би те що, зазвичай не можуть роз'яснити вчителі, як діє Конституція в кожній конкретній ситуації. Тому саме питання приземлення абстрактних положень Конституції, роз'яснень їх на повсякденних прикладах, стало головним в нашому проєкті”, - сказав Капранов.

За словами Капранова, така форма подачі у вигляді коміксів та в форматі електронної книги була обрана з огляду на те, що сучасні діти легше сприймають інформацію у вигляді зображення і в повсякденному житті віддають перевагу гаджетам перед друкованими книгами. Також за його словами, паперова книжка має обмежений наклад, і не може бути розповсюджена так широко, як електронна.

Книга розрахована на дітей молодшого та середнього шкільного віку. Головними героями книги будуть двоє дітей — брат та сестра, їх батьки - тато-програміст та мама-юрист та бабуся і дідусь — вчителька та професор.

Створюватиме комікс художник Олександр Костенко, юридичним консультантом проєкту став міністр юстиції Україні в 1992 році, суддя Конституційного суду у 2005 році Володимир Кампо.

В книзі буде біля 30 оповідань, в кожному з яких будуть поєднані кілька прикладів з життя і пояснення, як в конкретних випадках можна застосовувати Конституцію. Наприклад, розглядатимуться такі речі як право на життя, недоторканість житла, захист права на особисте життя, приватної кореспонденції, свобода пересування, заборона на обмеження свободи та катувань тощо. Частина оповідань буде проілюстрована історичними прикладами. Також буде частина, присвячена різним гілкам влади, їхнім повноваженням та взаємодії між собою.

"Проблема конституційної просвіти громадян - одна з ключових, для розвитку суспільства, розвитку держави це одна з фундаментальних проблем. Сьогодні люди обирають органи влади, але яка кількість людей знає, як вони працюють, які у них повноваження? В більшості випадків люди навіть не підозрюють, яким наприклад, має бути парламент, бо ніхто не знає Конституції", - сказав на презентації Кампо.

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Як повідомив Капранов, Український культурний фонд виділив на проєкт 270 тис. грн, комікс вийде у жовтні 2019 року і буде у вільному доступі на сайті видавництва “Зелений пес”. Також автори проєкту планують у поширенні книги співпрацювати з освітніми ресурсами та Міністерством освіти та науки, і вважають, що книга може використовуватися в навчальному процесі.