Eurostat назвав країну ЄС з найвищими цінами на продукти

Найвищі ціни серед країн-членів Євросоюзу на продукти харчування та неалкогольні напої у 2018 р. були зафіксовані у Данії, Австрії та Люксембурзі, де ціни на 25-30% більші від середньостатистичного показника по ЄС.

Про це свідчать дані Eurostat.

"У 2018 році Данія мала найвищий рівень цін на продукти харчування та безалкогольні напої в ЄС - 130% від середнього по ЄС, за нею йдуть Люксембург та Австрія (125%), Ірландія та Фінляндія 120%), Швеція (117 %)", - йдеться у повідомленні статистичної служби ЄС.

Найдешевші продукти в ЄС у Румунії (66%), Польщі (69%), Болгарії (76%), Литві (82%), Чехії (84%) і Угорщині (85%), за умови, що середньостатистична ціна по ЄС прирівнюється до 100.

Найдорожче хліб у ЄС коштує в Данії (152%). Найбільші ціни на м'ясо – в Австрії (на 46% дорожче від середнього показника по ЄС). Найдешевше алкогольні напої можна купити в Болгарії та Румунії (74%), найдорожче – у Фінляндії (182%).

Найменша ціна на сигарети у 2018 р. була у Болгарії (49%), найбільша – у Великій Британії (204%) та Ірландії (201%).