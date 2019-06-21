В Україні вперше створять міжнародну виставку про Чорнобиль

«Для України Чорнобиль став своїм персональним випробуванням, яке кожен має пройти, а взагалі для українців це випробування на сміливість, адже сьогодні наш народ поділяється на тих, хто боїться побувати в Чорнобилі, та тих, для кого Чорнобиль – це пошук себе. Інакший погляд на Чорнобиль дуже важливий. Необхідно розглянути катастрофу не як проблему, а як можливість. Ми маємо цей міф для себе вибудувати не дуже вузько, не в сенсі знову жертовні українці, знову постраждали, які ж ми нещасні. Це має бути міф складний, в якому Прометей народжується і дає нові можливості. І в цьому погляді звичайно ми готові підключатися до проєкту і робити все можливе», - зазначив державний секретар Міністерства інформаційної політики Артем Біденко під час стратегічної сесії.

Представлять виставку наприкінці вересня 2019 року у центрі Києва. Вона буде створена за підтримки МІП та Українського культурного фонду під керівництвом міжнародного куратора за участю українських та європейських митців.

Під час стратегічної сесії були обговорені питання щодо переосмислення наслідків Чорнобильської катастрофи в історії України та зміни сприйняття її українцями та світом, через публічне обговорення справжніх причин катастрофи, розкриття раніше прихованих фактів та їх культурного переосмислення.

У сесії взяли участь експерти та партнери виставки, серед яких УКФ, МІП, Галузевий державний Архів СБУ, Державна агенція з управління зоною відчуження, Музей Чорнобиля та інші.