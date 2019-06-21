В Україні вперше створять міжнародну виставку про Чорнобиль

В Україні вперше створять міжнародну виставку про Чорнобиль

Укрінформ
Уперше в Україні буде створено міжнародну медіа-арт виставку ARTEFACT: Chornobyl 33, де будуть поєднані різні види мистецтва та сучасні технології для висвітлення проблеми інформаційної складової трагедії Чорнобиля.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інформаційної політики.

«Для України Чорнобиль став своїм персональним випробуванням, яке кожен має пройти, а взагалі для українців це випробування на сміливість, адже сьогодні наш народ поділяється на тих, хто боїться побувати в Чорнобилі, та тих, для кого Чорнобиль – це пошук себе. Інакший погляд на Чорнобиль дуже важливий. Необхідно розглянути катастрофу не як проблему, а як можливість. Ми маємо цей міф для себе вибудувати не дуже вузько, не в сенсі знову жертовні українці, знову постраждали, які ж ми нещасні. Це має бути міф складний, в якому Прометей народжується і дає нові можливості. І в цьому погляді звичайно ми готові підключатися до проєкту і робити все можливе», - зазначив державний секретар Міністерства інформаційної політики Артем Біденко під час стратегічної сесії.

Представлять виставку наприкінці вересня 2019 року у центрі Києва. Вона буде створена за підтримки МІП та Українського культурного фонду під керівництвом міжнародного куратора за участю українських та європейських митців.

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Під час стратегічної сесії були обговорені питання щодо переосмислення наслідків Чорнобильської катастрофи в історії України та зміни сприйняття її українцями та світом, через публічне обговорення справжніх причин катастрофи, розкриття раніше прихованих фактів та їх культурного переосмислення.

У сесії взяли участь експерти та партнери виставки, серед яких УКФ, МІП, Галузевий державний Архів СБУ, Державна агенція з управління зоною відчуження, Музей Чорнобиля та інші.

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