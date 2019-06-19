Одеський кінофестиваль оголосив учасників конкурсу від України

До національної конкурсної програми 10-го Одеського міжнародного кінофестивалю ввійшли 14 стрічок - чотири повнометражні та десять короткометражних.

Про це на пресконференції, присвяченій 10-му Одеському міжнародному кінофестивалю, сказав його програмний консультант Алік Шпилюк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми говоримо про чотири повнометражні та десять короткометражних фільмів. Але це не остаточна кількість, протягом цього тижня ми назвемо остаточний склад програми”, - сказав Шпилюк.

Отже, до конкурсної програми Одеського кінофестивалю увійшли такі повнометражні стрічки:

дебют Тимура Ященка “Черкаси” про події на однойменному морському тральщику, який був заблокований російськими військами в бухті Донузлав у березні 2014 року під час анексії Криму;

документальний фільм Вадима Ількова “Тато - мамин брат”, який було визнано найбільш інноваційною стрічкою міжнародної конкурсної програми фестивалю Vision du Reel (Швейцарія);

дебют Антоніо Лукіча “Мої думки тихі”;

документальний дебют Юрія Шилова “Панорама”, головний герой якого - кіномеханік, котрий 44 роки пропрацював в одному з найстаріших кінотеатрів Києва.

У конкурсній програмі буде представлено такі короткометражні фільми: “Знебарвлена” Марини Сперанської, “Дитина” Дар’ї Турецької, “Поки не стане чорним” Анастасії Фалілеєвої, “Різдвяні історії” Валерія Сочивця та Філіпа Сотніченка, “У нашій синагозі” Івана Орленка, Solitude Єлизавети Сміт, Int.Kitchen.Night Аркаші Непиталюка, “Дорослий” Жанни Озірної, “Факт (-ура!) змін” Марини Нікольчевої, “Дівчинка, хлопчик та секрет” Оксани Казьміної.

Шпилюк також повідомив, що цього року на кінофестивалі вперше з’явилася номінація “Приз глядацьких симпатій” з нагородою 100 тисяч грн.

Як і в попередні роки, роботи будуть оцінювати в номінаціях “Найкращий фільм” (приз 100 тис. грн), “Найкраща режисерська робота” (60 тис. грн) “Найкраща акторська робота” (50 тис. грн), “Найкращий короткометражний фільм” (50 тис. грн).

У журі національної конкурсної програми ввійшли продюсерка Іванна Дядюра, член відбіркового комітету Міжнародного фестивалю в Локарно Ніколас Елліот (США), режисерка, акторка Манія Акбані (Іран), сценаристка, режисерка Йоана Кос-Краузе (Польща).

Почесною гостею 10-го Одеського міжнародного кінофестивалю буде відома французька актриса, двічі володарка премії "Сезар" Катрін Деньов. Їй вручать почесну нагороду ОМКФ - "Золотого Дюка" за внесок у кіномистецтво. Також у межах фестивалю буде представлено мініретроспективу трьох найзнаковіших фільмів за участю Деньов.

Окрім цього, спеціальними гостями запрошено американську акторку, режисерку та співачку Роуз Макгавен, відому за ролями в фільмах "Крик","Грайндхаус", "Планета страху" та п’ятиразового лауреата премії BAFTA, лауреата Каннського кінофестивалю, володаря "Золотого лева" Венеційського фестивалю британського режисера Майка Лі, якому також вручать "Золотого Дюка" за внесок у кіномистецтво.

Спеціальною подією фестивалю анонсовано кіноперформанс на Потьомкінських сходах, який відбудеться 13 липня. Цього року глядачі побачать американську чорно-білу стрічку "Козаки" 1928 року режисерів Джорджа В. Гілла і Клеренса Брауна.

У позаконкурсній програмі відбудеться українська ретроспектива "Голлівуд на березі Чорного моря”, приурочена до символічного 100-річчя Одеської кіностудії.

10-й ювілейний Одеський міжнародний фестиваль відбудеться 12-20 липня. На участь у конкурсній програмі було подано понад 1000 фільмів. За гран-прі фестивалю - "Золотого Дюка" - будуть змагатися фільми України, Грузії, Колумбії, Аргентини, Нідерландів, Німеччини, Швеції, Уругваю, Литви, США, Великої Британії, Італії, Албанії, Китаю, Люксембургу, Бельгії, Ізраїлю та Франції.

Фото: oiff.com.ua