До 2050 року населення Землі сягне 9,7 мільярда — ООН

Протягом найближчих 30 років населення Землі зросте на 2 млрд осіб і до 2050 року досягне 9,7 млрд.

Про це йдеться у доповіді ООН «Світові демографічні прогнози 2019: ключові моменти».

“До 2050 року на Землі проживатиме близько 9,7 мільярда людей. Однак загальні темпи зростання будуть продовжувати падати, і більше країн повинні пристосуватися до наслідків старіння населення”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 50% приросту населення протягом наступних трьох десятиліть дадуть дев'ять країн - Індії, Нігерії, Пакистану, ДР Конго, Ефіопії, Танзанії, Індонезії, Єгипту і США.

За прогнозами аналітиків, в 2027 році Індія обжене Китай і посяде перше місце у світі за чисельністю населення. Кількість жителів тропічної Африки до 2050 року подвоїться.

Автори доповіді підтверджують, що населення планети старіє, цей процес особливо помітний у країнах Європи та Північної Америки. Це відбувається через збільшення тривалості життя та зниження рівня народжуваності.

Читайте також: В Аргентині та Уругваї 48 мільйонів осіб залишились без електрики

У доповіді також відзначається зростання кількості країн, в яких спостерігається скорочення населення. Це пов'язано, в першу чергу, з падінням рівня народжуваності та міграцією. До 2050 року в 55 країнах чисельність населення скоротиться як мінімум на 1% або більше.