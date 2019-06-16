В Аргентині та Уругваї 48 мільйонів осіб залишились без електрики

У повідомленні йдеться, що відімкнення електроенергії також вплинуло на частину території Бразилії та Парагваю.

За даними аргентинських ЗМІ, відключення електроенергії сталося незабаром після 07:00 за місцевим часом, що призвело до зупинки поїздів та збоїв у роботі інших видів транспорту.

Надзвичайна подія сталася у той час, коли люди в деяких частинах Аргентини готуються до місцевих виборів.

"Масові несправності в електромережах залишили всю Аргентину й Уругвай без електрики", - заявила енергокомпанія Edesur.

Сукупне населення Аргентини та Уругваю становить близько 48 мільйонів осіб.

У соцмережах повідомляють про те, що відключення енергії має великий масштаб і розповсюджується від столиці Буенос-Айреса на півночі до Мендоси на заході й Комодоро-Рівадавії на півдні, серед багатьох інших міст.