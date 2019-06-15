Ален Делон потрапив до лікарні

Відомий французький актор Ален Делон знаходиться в американському шпиталі в престижному передмісті Парижа Нейї-сюр-Сен через скарги на головний біль.

Про це повідомляє BFM TV.

Актор був доставлений у госпіталь Нейї-сюр-Сен через серйозні мігрені. За словами помічника Делона, життю 83-річного актора нічого не загрожує, він проходить обстеження і незабаром може опинитися вдома. При цьому лікарі не виключають, що головні болі можуть бути пов'язані з серцевою аритмією.

Нагадаємо: французький актор театру і кіно, режисер, сценарист і секс-символ кількох поколінь Ален Делон найбільшу популярність здобув завдяки своїм ролям у фільмах "Рокко і його брати" (1960), "На яскравому сонці" (1960), "Самурай" (1967), "Двоє в місті" (1973).