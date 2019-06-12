ЄС закликає боротися за права кожної дитини

З нагоди Всесвітнього дня боротьби з дитячою працею, який відзначається 12 червня, Високий представник ЄС та Єврокомісія закликали боротися за права кожної дитини.

Текст їхньої спільної заяви публікується на сайті Єврокомісії.

«Сьогодні близько 152 мільйонів дітей є жертвами дитячої праці по всьому світу. Цим 152 мільйонам дітей було відмовлено у праві на доступ до освіти та на життя у безпечних умовах. З нагоди Всесвітнього дня боротьби з дитячою працею Євросоюз підтверджує власні зобов’язання щодо гарантування фундаментальних прав для кожної дитини», - йдеться у документі.

Єврокомісія нагадала: у 2019-му виповнюється 30 років з моменту прийняття Конвенції ООН з прав дитини, що робить потребу рішучої боротьби з дитячою працею ще нагальнішою. Пріоритети такої боротьби у всіх секторах економічної діяльності визначені як ключові цілі ООН до 2025 року.

Як наголошується у заяві, Євросоюз використовує всі доступні важелі - політичні, дипломатичні, гуманітарні - для подолання транскордонної проблеми примусової дитячої праці. Крім того, ЄС робить внесок у захист дітей у зонах конфліктів, включаючи Сірію та Ємен.

На програми надання освіти у надзвичайних обставинах у 2019 році було спрямовано 10% бюджету ЄС, визначеного на цілі гуманітарної допомоги. До кінця року ця сума, як очікується, сягне 164 мільйонів євро.