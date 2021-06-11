Окупація Криму: Україна завершила розслідування щодо Поклонської, Аксьонова і Константинова

Завершено розслідування щодо 8 колишніх високопосадовців Криму, які сприяли окупації півострова, їх судитимуть заочно.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва ОГП завершене досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно 8 колишніх високопосадовців АР Крим за фактом вчинення дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, державної зради та створення злочинної організації (ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 109, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили Укрінформу джерела, йдеться про: Аксьонова С.В. (колишній депутат Верховної Ради АР Крим, у подальшому – голова так званої Ради міністрів Республіки Крим), Константинова В.А. (колишній колова Верховної Ради АР Крим, у подальшому – голова так званої Державної Ради Республіки Крим), Поклонську Н.В. (колишній прокурор відділу Генеральної прокуратури України, у подальшому – прокурор так званої Республіки Крим), Дойникова Ю.В. (Севастопольський міський голова), Абісова С.В. (колишній начальник відділу карного розшуку Сімферопольського МУ ГУ МВС України в АР Крим, у подальшому – міністр внутрішніх справ так званої Республіки Крим), Мельниченка В.І. (колишній перший заступник начальника - начальник штабу Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України, у подальшому – начальник Прикордонної служби так званої Республіки Крим), Темиргалієва Р.І. (колишній депутат Верховної Ради АР Крим, у подальшому – перший заступник голови Ради міністрів так званої Республіки Крим), Зиму П.А. (колишній начальник управління СБ України в м. Севастополі, у подальшому – начальник так званого ФСБ по Республіці Крим).

"Під час досудового розслідування встановлено, що високопосадовці окупаційної адміністрації РФ упродовж лютого-березня 2014 року, перебуваючи на території АР Крим та міста Севастополя, створили злочинну організацію з метою насильницького повалення конституційного ладу та зміни меж території України всупереч установленому порядку, а також брали участь у ній та сприяли окупації півострова", - йдеться у повідомленні.

За результатами спеціального досудового розслідування матеріали кримінального провадження відкриті стороні захисту для ознайомлення в порядку ст. 290 Кримінально процесуального кодексу України, після чого обвинувальний акт буде скерований до суду для розгляду по суті.

Як повідомляв Укрінформ, у травні слідчі СБУ завершили розслідування стосовно командира 41-ї бригади ракетних кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації, тепер його заочно судитимуть за блокування бухт Севастополя у 2014 році під час окупації Криму.