На судилищі окупантів у «справі Бекірова» експерт не експерт не підтвердив версію обвинувачення

В окупованому Криму на засіданні у "справі Едема Бекірова" фахівець ТОВ "К-Телеком" під час допиту повідомив, що геолокація не підтверджує перебування підозрюваного біля будинку, де він, нібито залишив вибухівку і боєприпаси.

Про це у відео, опублікованому в Фейсбуці Кримської солідарністю, повідомив адвокат Олексій Ладін, передає Укрінформ.

"З ініціативи держобвинувачення був повторний допит фахівця "К-Телеком", у результаті якого захист Едема Бекірова отримав усі відповіді на свої запитання. Власне, списи ламалися над тим, де саме знаходився абонент Шумейко - таксист, який у травні 2018 року привіз Едема Бекірова до Криму", - розповів Ладін.

Читайте также: ЕС требует от России освободить всех незаконно задержанных крымских татар

За його словами, згідно з версією слідства, Бекіров, нібито, передав вибухівку і боєприпаси біля будинку 115 по вулиці Балаклавській.

"Але насправді водій таксі Шумейко привіз Бекірова до будинку 89 по вулиці Балаклавській, де на той час проживала його дочка Наджі з сім'єю. Між цими будинками відстань близько 200 метрів і оскільки в момент, коли Шумейко висаджував Бекірова з машини, він розмовляв стільниковим телефоном і стільникова вишка на вулиці Комунальній, що знаходиться ближче до будинку 115, зафіксувала цей дзвінок, у ФСБ вважали, що Бекіров перебував біля будинку 115", - повідомив Ладін.

Однак, пояснив фахівець, оскільки в даній місцевості великий перепад рельєфу і багато залізобетонних "висоток", які відбивають сигнал, дзвінок таксиста могла прийняти вишка на вулиці Комунальній, незалежно від того, біля якого будинку на вулиці Балаклавській перебував абонент.

На запитання адвоката, чи не можна встановити більш точно - звідки надійшов дзвінок абонента Шумейка, фахівець відповів, що це можна зробити за допомогою системи СОРМ, яка є в розпорядженні ФСБ, і яка "ще з 2018 року працювала не зовсім коректно".

Як вважає адвокат, навіть якщо дані щодо геолокації ФСБ перевірила через систему СОРМ, то публікувати їх точно не стала б, так як спецслужбам це невигідно.

В цілому, вважає адвокат, оскільки будь-які протиріччя, згідно з законодавством, тлумачаться на користь обвинуваченого, тобто - на користь Едема Бекірова, "захист цілком задоволений допитом фахівця".

Нагадаємо, інвалід 1 групи Едем Бекіров 9 місяців провів у сімферопольському СІЗО за звинуваченням у скоєнні злочину за статтею 222 частина 2 і 222.1 частина 2 КК РФ (зберігання і передача вибухових речовин і боєприпасів). Силовики затримали його на в'їзді до Криму вранці 12 грудня 2018 року. На півострів він прямував, щоб відвідати літню матір та інших родичів перед плановою операцією на серці. Був вивезений спецслужбами з Криму і звільнений 7 вересня 2019 року в результаті "великого обміну" між Україною і Росією.

У травні 2020 року "суд" у Криму відновив слухання у "справі Бекірова" в заочному форматі.