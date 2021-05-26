Суд залишив під вартою експосадовця МВС із Криму, підозрюваного в держзраді

Рішенням Голосіївського районного суду Києва колишньому заступнику начальника ГУ МВС України в Криму Миколі Федоряну термін утримання під арештом продовжено на два місяці.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на Крим.Реаліі.

"Голосіївський районний суд в Києві у вівторок, 25 травня, вирішив продовжити арешт підозрюваному в зраді колишньому заступнику начальника ГУ МВС України в АР Крим Миколі Федоряну до 23 липня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що суд призначив Федоряну заставу в розмірі 21 мільйон 338 тисяч гривень.

Як повідомлялося, 7 листопада 2020 року правоохоронці затримали на КПВВ "Каланчак" під час спроби в'їзду до окупованого Криму громадянина України, колишнього заступника начальника ГУ МВС України в АРК Миколу Федоряна, який з 2011 року працював у структурах компанії "Чорноморнафтогаз", а з приходом окупаційної влади в Криму сприяв незаконному переслідуванню кримчан.

Прокуратура АРК і Севастополя направила до суду обвинувальний акт за підозрою в тому, що він "систематично надавав допомогу окупаційним правоохоронцям під час проведення численних незаконних обшуків і затримань громадян у так званих "справах Хізб- ут Тахрір" (ч. 1 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.