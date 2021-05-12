Схема з нелегалами до ЄС: вербувальникам українських моряків оголосили ще дві підозри

Ще двом учасникам угрупування, що займалося вербуванням моряків для перевезення нелегальних мігрантів, повідомили про підозру.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє прокуратура Автономної республіки Крим та міста Севастополя.

“Під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим та м. Севастополя слідчими ГУНП в АР Крим та м. Севастополі повідомлено про підозру двом учасникам організованої групи, які займалися вербуванням українських моряків з метою їхньої експлуатації за кордоном, за ч. 3 ст. 149 КК України (торгівля людьми)”, - ідеться в повідомленні.

Встановлено, що з 2015 року підозрювані разом зі спільниками шукали на материковій частині України моряків, які перебували у скрутному матеріальному становищі. Надалі через тимчасово окуповану територію Криму моряків доставляли до берегів Туреччини, де завербовані мали незаконно переправляти нелегалів до країн Європейського Союзу. Частину моряків у подальшому затримали правоохоронні органи Італії та Греції. На даний час вони відбувають покарання у цих країнах.

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Вирішується питання про обрання до підозрюваних запобіжних заходів.

Раніше правоохоронці повідомили про підозри п'ятьом учасникам вказаної злочинної організації за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми, вчинена організованою групою) та за ч. 2 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Як повідомляв Укрінформ, 4 квітня під час оформлення авіарейсу до Стамбула в міжнародному пункті пропуску «Одеса» правоохоронці затримали трьох завербованих українців та організатора каналу переправлення нелегалів морем з Туреччини до Греції.