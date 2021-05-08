Наклад єдиної кримськотатарської газети з початку окупації Криму впав у кілька разів

У тимчасово окупованому Криму тиражі єдиної газети кримськотатарською мовою "Къырым" скоротилися в кілька разів.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі телеканалу "Дом" розповів головний редактор газети "Къырым" ("Крим") Бекір Мамутов.

За його словами, "Къырым" — це перше видання кримськотатарською мовою в Криму, яке виходить з 7 липня 1989 року. У найкращі часи тираж становив майже 20 тис. примірників, а у 2017 році — вже 6 тисяч, а зараз знизився до 3,5 тис. примірників.

"Наш народ перебуває в умовах, в яких домінує пропагандистський підхід, який притаманний російським телеканалам, а наш національний фактор практично відсутній. Тема Криму підноситься незрозуміло під яким соусом, усі зазіхають на наше минуле, на нашу історію, не помічаючи корінний народ цієї землі. І на всьому цьому тлі божевільного пропагандистського шквалу наша газета, як і раніше, підтримувала в людях прагнення до знання свого минулого, почуття гідності, що у тебе є такі славні предки", - розповів Мамутов.

Зазначається, що багато нинішніх кримські ЗМІ фінансуються з російського бюджету. "Къырым" працює на самофінансуванні, розповсюджується за передплатою і не отримує російських держдотацій.

"Для нас фінанси, фінансова служба редакції - це дуже серйозно. Бо якщо буде якесь невдоволення публікаціями, то можуть прийти й перевірити", - пояснив головний редактор.

Він додав, що будівля, в якій редакція працює вже понад 20 років, потребує капітального ремонту, але виділити на це гроші з власного бюджету складно. Адже обійдеться це в 10-15 тис. дол., а нинішнього тиражу газети ледь вистачає на зарплату співробітникам.

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Фінансові проблеми посилюють періодичні штрафи від Роскомнагляду. Так, у жовтні 2020 року у випуску "Къырым" на трьох смугах була опублікована доповідь генерального секретаря ООН про становище в галузі прав людини в Криму. В тексті згадувався Меджліс кримськотатарського народу. Роскомнагляд угледів порушення російського законодавства - в публікації не було згадки про те, що Меджліс у РФ вважається екстремістською організацією.

"Було порушено адміністративну справу стосовно мене як посадової особи", - сказав Мамутов. Він додав, що генсек ООН у цій доповіді двічі говорить, що Меджліс перебуває під забороною - тобто фактично є вказівка, якої вимагає влада.

20 квітня суд ухвалив оштрафувати Бекіра Мамутова на 4 тис. руб. (приблизно 1,5 тис. грн). Сума начебто й незначна, але Роскомнагляд періодично знаходить різні причини для штрафів.

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Наприклад, Мамутова раніше оштрафували за те, що в газеті, яка виходить повністю кримськотатарською мовою, ім'я та прізвище головного редактора були написані російською. Тож надалі довелося в дужках вказувати також російський варіант.

Як повідомляв Укрінформ, кількість засобів масової інформації у Криму за сім років окупації скоротилася майже на 80%. Правозахисники зафіксували на території півострова понад 500 порушень прав журналістів. Основний їх масив припадає на 2014-2015 роки та й зараз такі факти непоодинокі.