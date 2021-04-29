Закон про скасування ВЕЗ «Крим» можуть ухвалити наприкінці травня - депутат

Законопроєкт про скасування вільної економічної зони "Крим" може бути ухвалений Верховною Радою вже наприкінці травня поточного року.

Про це з посиланням на народного депутата України (фракція "Голос") Рустема Умерова, який очолює в парламенті робочу групу щодо скасування ВЕЗ "Крим", повідомляє Центр журналістських розслідувань.

"У нас готовий законопроєкт про скасування ВЕЗ "Крим". Зараз ми переносимо деякі пункти, які потрібно було б врегулювати, в інші закони. Наприклад, порядок перетину кордону або скасування обов'язкової сплати податку та звільнення від відповідальності за несвоєчасне подання податкової декларації. Тобто він готовий і вже наприкінці наступного місяця, сподіваюся, ми вже зможемо його (закон про ВЕЗ "Крим" - ред.) скасувати», - сказав Умеров.

Депутат зазначив, що проект закону підтримують більшість фракцій Верховної Ради.

Він також розповів про деякі положення, які містить законопроєкт про скасування ВЕЗ "Крим".

"Ми пропонуємо скасувати всі дискримінаційні положення, що стосуються громадян України. Наприклад, люди, які мають кримську прописку, з метою оподаткування прирівнюються до нерезидентів, тобто до іноземців. І це призводить до того, що, наприклад, під час продажу нерухомості або успадкування людина має заплатити підвищений податок, як для іноземців. Це потрібно скасувати, це ставлення до громадян України, як до нерезидентів. Ми зараз не проводимо жодних господарських операцій з окупованим Кримом, тому нам він (закон про ВЕЗ «Крим» - ред.) не дуже потрібен», - наголосив парламентарій.

Як повідомлялося, робоча група з розробки закону про скасування ВЕЗ "Крим" була створена при Комітеті з прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономній Республіці Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин у лютому 2020 року під час виїзного засідання Комітету в Херсонській області.

Вільна економічна зона "Крим", створена на окупованій частині території України (Автономна Республіка Крим і місто Севастополь) відповідно до Закону України "Про створення вільної економічної зони "Крим" і про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" від 12 серпня 2014 № 1636-VII, почала діяти 27 вересня 2014 р.

ВЕЗ "Крим" запроваджена на десять повних календарних років.