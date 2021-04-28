Французька газета La Croix виправила помилку з мапою України без Криму

Популярна французька щоденна газета La Croix після зауваження до редакції Посольства України у Франції визнала і виправила помилку, через яку графічне зображення включало територію України без приналежності тимчасово окупованого Криму.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у Посольстві України у Франції.

Йдеться про публікацію від 26 квітня, присвячену 35-м роковинам аварії на Чорнобильській АЕС.

«Сталася помилка у формуванні мапи, яка супроводжувала матеріал, присвячений Чорнобилю, у нашому випуску від 26 квітня (стор. 9). Крим було показано у кольорі, що могло призвести до думки, що цей анексований у 2014 році Москвою півострів на півдні України, вважається для La Croix російським. Але тут йдеться про помилкову інтерпретацію: упродовж років La Croix у своїх статтях із висвітлення суперечностей щодо Криму між Україною, ЄС і США з одного боку, та Росією з іншого, ніколи не обіймав такої позиції (про російську приналежність Криму – ред.)», - заявили у французькій газеті.

У Посольстві України у Франції повідомили, що це вже четвертий з початку року випадок у французьких ЗМІ та публічному просторі Франції, коли територія України відображалася некоректно з огляду на триваючу тимчасову окупацію деяких українських регіонів Росією.

Після реагування українських дипломатів французькі редакції виправляли такі помилки.