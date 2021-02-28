«Міністерство ЖКГ» Криму заявляє, що два водосховища півострова повністю виснажені
Про це, передає Укрінформ, повідомляє Радіо Свобода.
За даними моніторингу відомства станом на 26 лютого 2021 року, повністю виснажені запаси Сімферопольського і Загірського водосховищ. За місяць, попри рясні снігові опади, води в них так і не додалося. Наближається до «мертвого обсягу» і Баланівське водосховище.
Зазначається, що до початку лютого, згідно з моніторингом, найближчими до «мертвого обсягу» були Баланівське, Тайганське і Партизанське водосховища. Сімферопольське і Загірське водосховища на той момент вже пройшли цю позначку.
У січні 2021 року Український Національний центр управління та випробувань космічних засобів також провів супутниковий моніторинг змін площі водних дзеркал водосховищ Криму. Згідно з даними цього моніторингу, площа кримських водосховищ за останній рік «істотно зменшилася».
Як повідомляв Укрінформ, глава т.з підприємства «Вода Криму» Володимир Баженов заявив, що запаси води в Криму продовжують знижуватися. За його ловами, Сімферопольське водосховище від проєктної потужності на сьогоднішній ранок має всього 7%, Партизанське - 14%, Аянське — 26%.
За даними січневого моніторингу Гідрометцентру Криму, загальний сумарний запас води у водосховищах півострова природного стоку на початок лютого становив 36.052 млн куб. м, що на 4.744 млн куб. м більше, ніж місяць тому і на 48.875 млн куб. м менше, ніж рік тому.
В окупованому Криму через посуху і обміління водойм з 24 серпня в Сімферополі почали отримувати воду за графіками.
Також лімітована подача води в Ялті, Алушті, Судаку, Феодосії, Бахчисарайському, Білогірському і Ленінському районах. Крім того, жителі Сімферополя скаржаться, що в їхніх будинках з кранів тече каламутна вода.
До 2014 року Україна забезпечувала 85% потреб Криму в прісній воді завдяки Північно-Кримському каналу, що з'єднує Дніпро з півостровом. Після окупації Криму Росією постачання води до Криму було припинено. Наразі запаси води на півострові поповнюються з водосховищ і підземних джерел. За заявою кримських екологів, регулярне використання підземних джерел призводить до засолення кримського ґрунту.