«Міністерство ЖКГ» Криму заявляє, що два водосховища півострова повністю виснажені

У так званому "Міністерстві ЖКГ" Криму повідомили, що два водосховища окупованого півострова - Сімферопольське і Загірське - повністю виснажені.

Про це, передає Укрінформ, повідомляє Радіо Свобода.

За даними моніторингу відомства станом на 26 лютого 2021 року, повністю виснажені запаси Сімферопольського і Загірського водосховищ. За місяць, попри рясні снігові опади, води в них так і не додалося. Наближається до «мертвого обсягу» і Баланівське водосховище.

Зазначається, що до початку лютого, згідно з моніторингом, найближчими до «мертвого обсягу» були Баланівське, Тайганське і Партизанське водосховища. Сімферопольське і Загірське водосховища на той момент вже пройшли цю позначку.

У січні 2021 року Український Національний центр управління та випробувань космічних засобів також провів супутниковий моніторинг змін площі водних дзеркал водосховищ Криму. Згідно з даними цього моніторингу, площа кримських водосховищ за останній рік «істотно зменшилася».​

Як повідомляв Укрінформ, глава т.з підприємства «Вода Криму» Володимир Баженов заявив, що запаси води в Криму продовжують знижуватися. За його ловами, Сімферопольське водосховище від проєктної потужності на сьогоднішній ранок має всього 7%, Партизанське - 14%, Аянське — 26%.

За даними січневого моніторингу Гідрометцентру Криму, загальний сумарний запас води у водосховищах півострова природного стоку на початок лютого становив 36.052 млн куб. м, що на 4.744 млн куб. м більше, ніж місяць тому і на 48.875 млн куб. м менше, ніж рік тому.

В окупованому Криму через посуху і обміління водойм з 24 серпня в Сімферополі почали отримувати воду за графіками.

Також лімітована подача води в Ялті, Алушті, Судаку, Феодосії, Бахчисарайському, Білогірському і Ленінському районах. Крім того, жителі Сімферополя скаржаться, що в їхніх будинках з кранів тече каламутна вода.

До 2014 року Україна забезпечувала 85% потреб Криму в прісній воді завдяки Північно-Кримському каналу, що з'єднує Дніпро з півостровом. Після окупації Криму Росією постачання води до Криму було припинено. Наразі запаси води на півострові поповнюються з водосховищ і підземних джерел. За заявою кримських екологів, регулярне використання підземних джерел призводить до засолення кримського ґрунту.