У Херсоні відбувся мітинг до Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та Севастополя.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначив голова Херсонського міського Меджлісу Ібрагім Сулейманов, він покладає великі сподівання на ініціативу «Кримська платформа», зокрема що вона буде наповнена змістом і стане дійсно платформою, яка зможе зрушити важливі для деокупації Криму питання.

У Херсоні відбувся мітинг до Дня спротиву окупації Криму / Фото: Ірина Староселець

Він також повідомив, що 26 лютого Херсонська міська рада підтримала звернення до керівництва країни з питань деокупації Криму.

«На мій погляд, держава мала ще у 2015-2016 роках зробити такі кроки: це (ухвалити - ред.) закон про колабораціонізм, це закон, який би забороняв навіть на рівні дискусій згадувати про подачу дніпровської води до окупованого Криму. Це, звичайно, скасування закону про вільну економічну зону «Крим», і розпочати, певне, потрібно саме з цього», - сказав Сулейманов.

Херсонці, які прийшли на захід, мали змогу виступити у форматі «відкритого мікрофона». Вони розповідали власні історії, пов’язані з Кримом. Одна з жінок розповіла: «Сім років тому у мене вкрали Крим... Спочатку ми не вірили в те, що таке може бути, нас довго привчали до думки, що Росія – братня, що з ними пройдено стільки доріг. Стало зрозуміло: щонайменше, це брехня. А щонайбільше – це просто приспали нас у той час, бо окупація Криму готувалася не один день».

Відомий громадський активіст етнічний болгарин Юрій Палічев розповів кореспондентові Укрінформу, що його батька свого часу депортували з Криму. «Я прийшов сюди просто як людина, для мене кримський спротив – це дуже важливо», - сказав Палічев.

Напередодні організатори, запрошуючи на мітинг на площі Свободи представників усіх патріотичних сил незалежно від партійної приналежності, просили їх приходити тільки з державними стягами, прапорами кримськотатарського народу та власноруч виготовленими тематичними плакатами.

Проте перед початком мітингу тут з’явилися представники Нацкорпусу з партійною символікою, які встановили власні плакати та шибеницю з підвішеним манекеном, що символізував Путіна.

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Спілкуючись з журналістами, політолог Дементій Білий зауважив, що є важливі теми для суспільства, які об’єднують його, тому організатори акції й просили не приносити партійну символіку. «Те, що одна партія прийшла з партійними прапорами – показує нашу нинішню політичну ситуацію. Хоча натомість я не побачив тут багатьох інших лідерів партійних організацій. Але зазначу, що на площі були активісти – прихильники різних політичних сил, які прийшли без прапорів», - прокоментував він.

Керівництво ОДА та облради, що планувало виступити на мітингу, провело натомість окремий брифінг у будівлі ОДА, вже після акції. Як зазначив тимчасовий виконувач обов’язків голови ОДА Сергій Козир, дуже важливо демонструвати громадянам України, які перебувають на території тимчасово окупованого Криму, що Україна їх чекає. Саме для цього були облаштовані КПВВ на адмінмежі з півостровом - зараз там запроваджене експрес-тестування на коронавірус, мешканці Криму отримують на Херсонщині послуги у ЦНАПах.