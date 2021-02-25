Денісова закликала російську колегу терміново надати меддопомогу кримчанину Яцкіну

Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова закликала Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяну Москалькову невідкладно надати екстрену медичну допомогу українському політв'язню Івану Яцкіну.

Про це Денісова повідомила у Телеграмі за результатами робочої зустрічі з адвокатом Миколою Полозовим, передає Укрінформ.

«Звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою терміново вжити відповідні заходи реагування з поновлення прав Івана Яцкіна та невідкладно надати в повному обсязі екстрену медичну допомогу», - уточнила Денісова.

Український омбудсман, зокрема, обговорила з Полозовим проблемні питання, пов'язані із захистом прав українських політв'язнів, які перебувають у незаконному ув’язненні на території РФ.

Полозов поінформував Денісову про грубе порушення прав його підзахисного українця Яцкіна, який наразі утримується у московському СІЗО «Лефортово».

За його словами, днями працівники СІЗО «Лефортово» тримали Яцкіна близько години на морозі -14 градусів без сезонного одягу та взуття, через те, що керівництво установи його не видало нашому співгромадянину, і це завдало шкоди його здоров’ю.

«Адвокат припускає, що може бути обмороження нижніх кінцівок, але точно можна буде сказати лише після обстеження лікарем. Слідчим і керівництвом проігнорована потреба в екстреному медичному обстеженні. Крім того, Полозов повідомив, що таку реакцію працівників СІЗО «Лефортово» викликало те, що Іван Яцків напередодні одягнув футболку з українською символікою», - уточнила український омбудсман.

Такі дії прирівнюються до катувань та нелюдського поводження і порушують статтю 17 Мінімальних стандартних правил поводження із в’язнями, а також статті 2,3 Європейської конвенції з прав людини, зазначила Денісова.

Тож вона закликала Москалькову невідкладно надати Яцкіну в повному обсязі екстрену медичну допомогу і зазначила, що поінформує про факт катування верховного комісара ООН із прав людини Мішель Бачелет, діючого голову ОБСЄ, міністра закордонних справ Королівства Швеції Анн Лінде, голову Комітету ООН проти катувань Йенса Модвіга, комісара Ради Європи з прав людини Дуню Міятович, а також голову Європейського комітету з питань запобігання катуванням Миколу Гнатовського.

12 січня Полозов повідомив, що Московський міський суд без його участі як адвоката розглянув клопотання слідчого ФСБ Росії про продовження строку утримання під вартою Яцкіну, обвинуваченому російською владою у шпигунстві, і залишив Яцкіна під арештом до 16 квітня

Кримчанин Іван Яцкін обвинувачується в державній зраді у формі шпигунства (ст. 275 КК РФ).

За версією слідства, Яцкін «передав співробітникам СБУ відомості, що становлять державну таємницю Російської Федерації, про співробітників МВС Росії у Криму».

Уродженець села Войкове Первомайського району АРК Яцкін був затриманий восени 2019 року, наприкінці грудня його вивезли до Москви і продовжують утримувати в СІЗО «Лефортово».