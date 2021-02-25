Олігарх з оточення Путіна отримав чверть коштів бюджету РФ, виділених на Крим – ЗМІ

За 5 років компанії Аркадія Ротенберга, олігарха з найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна, отримали близько 300 млрд рублів ($4 млрд) на держпідрядах в анексованоному Криму за завищеними розцінками, це майже чверть коштів, які були виділені на регіон у 2014-2025 рр.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у розслідуванні видання «Проєкт».

Головним проєктом Ротенберга став Кримський міст через Керченську протоку - на його будівництво з 2016 по 2019 рік витратили 228 млрд ($3,1 млрд.) з бюджету.

Олігарх також отримав контракт на реконструкцію дитячого табору «Артек». Спочатку вартість робіт становила 2,3 млрд рублів, але за п'ять років зросла в 13 разів, сягнувши 30,5 млрд рублів ($415 млн.), з'ясували журналісти. При цьому, згідно із законами РФ, вартість контракту можна підвищити не більше ніж на 10%.

Загалом за роботи в «Артеку» держава заплатила Ротенбергу майже 38,5 млрд рублів ($524 млн). На ці кошти побудували новий табір «Сонячний», спорудили триметровий паркан навколо всього комплексу таборів, побудували берегоукріплювальні споруди тощо. Крім того, компаніям Ротенберга дозволили забезпечити постачання до табору меблів, побутової техніки і господарського інвентаря на суму понад 640 млн рублів. Ще 40 млн рублів компанія бізнесмена отримала на піар табору з нагоди його 90-річчя.

Також компанія Ротенберга «Будгазмонтаж» отримала 4,7 млрд ($64 млн.) на ремонт чотирьох таборів і гуртожитку для вожатих. Вартість початкового контракту становила 347 млн ​​рублів і зросла більше ніж у 10 разів.

На державні кошти Ротенберг і наближені до нього бізнесмени також зобов'язалися побудувати очисні споруди в Севастополі, Коктебелі і Кацивелі - на це піде щонайменше 8,5 млрд рублів ($116 млн.). Ще за 7,2 млрд ($98 млн) у Криму планують побудувати яхтову стоянку на 600 суден.

Водночас за 7 років з моменту анексії Криму Ротенберг придбав 10 санаторіїв і баз відпочинку на півострові (приблизно 80 га землі на узбережжі). Компаніям бізнесмена належать 178 земельних ділянок загальною площею 83 га, понад 700 будівель і приміщень площею 282,5 тис. квадратних метрів. Одним з об'єктів став маєток площею 1500 квадратних метрів на мисі Сарич, який почали будувати вже після приєднання Криму. За оцінками рієлторів, тільки земля під ним може коштувати до 35 млн доларів.

Аркадій Ротенберг вважається одним з найбільш наближених людей з оточення президента Путіна. Зокрема, 30 січня він заявив, що є бенефіціаром «палацу Путіна» в Геленджику.

Як відомо, Крим був окупований Росією в результаті спецоперації, яка розпочалася 20 лютого 2014 року. Міжнародне законодавство не визнало цього акту. Проти Росії і людей, причетних до анексії півострова, були введені санкції.