Прокуратура АРК оголосила підозру за незаконний обшук в одного з лідерів Меджлісу

За фактом незаконного обшуку в будинку дружини заступника голови Меджлісу повідомлено про підозру «слідчому», який представляє окупаційну владу в Криму.

Про це повідомляє у Фейсбуці прокуратура Автономної Республіки Крим та Севастополя, передає Укрінформ.

"За процесуального керівництва прокуратури автономії повідомлено про підозру окупаційному "слідчому" за фактом незаконного проникнення до житла особи та проведення у ньому обшуку з погрозою застосування насильства (ч. 2 ст. 162 КК України, порушення недоторканності житла)", - йдеться в повідомленні.

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Прокуратурою встановлено, що підозрюваний, перебуваючи на посаді "слідчого першого слідчого відділу Головного слідчого управління по Республіці Крим", своїми діями сприяв реалізації політики держави-окупанта щодо переслідування проукраїнськи налаштованого населення півострова.

З цією метою спільно з іншими працівниками "правоохоронних органів" держави-окупанта, здійснюючи моральний тиск та погрожуючи застосуванням зброї, підозрюваний провів незаконний обшук у будинку дружини заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, якого раніше окупаційні "правоохоронці" незаконно затримали та засудили за нібито організацію масових заворушень під час мітингу біля парламенту АР Крим 26 лютого 2014 року.

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Під час проведення незаконного обшуку було вилучено техніку, особисті речі, документи, а також гроші.

Підозрюваного оголошено в розшук. Досудове розслідування здійснюється ГУНП в АР Крим та м. Севастополя.