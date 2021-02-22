Санкції проти власника «Спортмастера» ввели через роботу в Криму – СБУ

Санкції щодо компанії Sportmaster Operations Pte. Ltd запроваджені на підставі інформації про роботу мережі «Спортмастер» в окупованому Криму.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі СБУ.

"Санкції щодо сінгапурської компанії Sportmaster Operations Pte. Ltd (засновник відповідної мережі «Спортмастер») запроваджені на підставі інформації про роботу цієї мережі в Криму", - йдеться у коментарі.

У спецслужбі наголосили, що запровадженню санкцій передував лист СБУ на адресу МЗС України, скерований ще влітку минулого року, про протиправність такої діяльності, з відповідними нотами до держорганів Сінгапуру, які "залишились без розгляду та належного реагування".

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Як повідомлялося, Рада національної безпеки і оборони 19 лютого запровадила санкції проти вісьмох фізичних та 19 юридичних осіб, серед яких Приватна компанія з обмеженою відповідальністю «Sportmaster Operations Pte. Ltd» (Сингапур). Відповідно до Єдиного реєстру юридичних осіб, ця компанія володіє 99% «Спортмастеру». Санкції запроваджено на 3 роки. Вони передбачають повну заборону торгівельних операцій у «Спортмастері».

Президент Володимир Зеленський ввів санкції у дію своїм указом, який був опублікований 20 лютого і того ж дня набув чинності.