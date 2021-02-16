Консули відвідали шістьох українських політв’язнів у Росії

Представники Консульства України в Ростові-на-Дону минулого тижня відвідали шістьох громадян України - мешканців окупованого Криму, які наразі утримуються у колоніях Ставропольського краю РФ.

Про це генконсул Тарас Малишевський повідомив Укрінформу.

Зокрема, за його словами, у ВК-11 (м. Ставрополь) дипломати відвідали незаконно засуджених кримськотатарських активістів, фігурантів «1-ї бахчисарайської групи Хізб ут-Тахрір» Енвера Мамутова та Ремзі Меметову, а також Володимира Дудкау - фігурант сфабрикованої справи «севастопольських диверсантів».

Малишевський зазначив, що Дудці, який має низку хронічних захворювань, медична допомога з боку пенітенціарної установи надається в обмеженому обсязі. Політв'язень переказує вітання усім, хто його підтримує, щиро вірить в обмін та повернення в Україну. За його словами, обсяг кореспонденції, що приходить на його ім’я, більший, ніж у будь-кого в колонії.

Генконсул також поінформував, що умови утримання та стан здоров’я Мамутова задовільні. Права на проведення релігійних обрядів адміністрація дотримується. У грудні 2020 року Мамутов хворів на гайморит, необхідне лікування отримував у медчастині установи.

Меметов на умови утримання не скаржився, подякував за допомогу з боку України та кримськотатарської громади. Також говорив про велику кількість листів, які надходять на його адресу, розповів Малишевський.

За його словами, політв’язні подякували за надання Генконсульством тримісячної адвокатської допомоги у 2020 році у період ізоляції, недопуску консулів, низки обмежень, пов’язаних з COVID-19.

Крім того, у ВК-1 (с. Кочубеєвське Ставропольського краю) дипломати відвідали громадян України, яких українські правозахисні організації вважають такими, які зазнали політичних переслідувань та були незаконно засуджені. Це, зокрема, Леонід Пархоменко, Ділявер Гафаров, Айдин Мамутов. Їхні справи перебувають на особливому контролі Генконсульства.

У названих пенітенціарних закладах також проведені консульські зустрічі з громадянами України, які засуджені на території РФ за різними статтями КК РФ. Переважна більшість громадян України відбувають покарання за так званою «наркотичною» ст. 228 КК РФ. Після прийому засуджених громадян України проведено робочі зустрічі з керівниками виправних колоній, під час яких обговорено нагальні проблемні питання засуджених. Після цього, вже 12 лютого, були відновлені телефонні дзвінки та вирішені окремі побутові питання засуджених громадян України, сказав Малишевський.

Він зазначив, що в ФКУ ВК-11 відбулася робоча бесіда з начальником управління Федеральної служби виконання покарань РФ по Ставропольському краю генерал-майором внутрішньої служби Ірісхановим, який цього дня перебував у закладі з інспекційною перевіркою та у зв’язку з відкриттям мечеті на території колонії.

Малишевський також розповів, що цього тижня консули продовжать відвідування українських політв’язнів - уже в Ростові-на-Дону.

Як повідомляв Укрінформ, на початку минулого тижня представники українського консульства в Ростові-на-Дону відвідали 12 кримських татар, які наразі утримуються у слідчих ізоляторах Ростовської області.